Flamengo ou Corinthians? Ronaldo Fenômeno abre o jogo sobre time do coração

O ex-atacante Ronaldo Fenômeno voltou a falar sobre o clube do coração durante entrevista no "Charla Podcast", nesta sexta-feira (21). Durante o papo, o ex-jogador revelou que assistia aos jogos do juniores do Rubro-Negro no início dos anos 1990, que contava com craques que se destacaram como profissionais.

- Eu fui muito ver o Djalminha nos treinos do Flamengo. O Maracanã lotava para ver o time de juniores, que era Marcelinho, Djalminha, Paulo Nunes, Hélio, Júnior Baiano… Esse time era espetacular. E a gente ia duas horas antes para ver esses jogos - disse Ronaldo, que foi questionado sobre ser Rubro-Negro.

- Eu ainda sou (flamenguista). Tem uma parte aqui dentro que é. Estou bem dividido de Flamengo, Corinthians… Tem uma parte do Cruzeiro, que eu tenho um carinho gigante também. Foi muito bacana devolver a dignidade do clube, que estava completamente perdido e sem rumo. O Cruzeiro é muito grande - completou.

Apesar do carinho pelo Flamengo, Ronaldo nunca chegou a defender o time. Em 2008, em recuperação de lesão, o ex-jogador treinou nas instalações do clube, mas não chegou a assinar com o Rubro-Negro. No fim do mesmo ano, fechou com o Corinthians, onde conquistou a Copa do Brasil e o Paulistão de 2009.

Ronaldo fala sobre Ancelotti na Seleção

"Eu também teria esperado o Ancelotti como ele (Ednaldo) fez. A gente conversou na época e eu sugeri ao Ednaldo de esperar pelo Ancelotti. O Real Madrid não liberou, ele queria vir. Não foi fantasia, eu ajudei no processo, conversando com o Ancelotti. O Ednaldo me pediu ajuda e eu ajudei ele nesse processo. Mas não teve negociação porque não teve liberação do Real Madrid"

