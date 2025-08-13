Flamengo: Karoline revela bastidores de gol salvador de Léo Pereira na Libertadores

O Flamengo encara o Internacional, nesta quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelas oitavas de final da Libertadores. Para a ocasião, o Lance! relembrou o gol do zagueiro Léo Pereira, que garantiu a classificação do Rubro-Negro da fase de grupos do torneio continental, contra o Deportivo Táchira, com Karoline Lima, atual namorada do jogador.

Durante um bate-papo, a influenciadora revelou que o gol do zagueiro aconteceu em um dia especial. Foi a primeira vez que o pai do atleta foi ao Maracanã vê-lo jogar. Karoline ainda contou que a família pressentiu o gol antes do apito inicial da partida.

- Foi a primeira vez que o pai do Léo Pereira veio ao Maracanã para ver ele jogar. Antes de sair de casa, o pai dele ficou bastante emocionado e falou "hoje ele vai marcar um gol". Eu falei, quer saber, vai mesmo. Ficamos repetindo isso até entrar no estádio. Quando chego lá no Maracanã, normalmente tem umas pessoas que fazem entrevistas comigo, aí fiz questão de falar que ele ia marcar - iniciou a influenciadora, antes de completar.

- Aliás, eu sempre falo isso. Mas dessa vez tinha certeza que ele ia fazer. O Léo Pereira é muito tranquilo. Tanto no pré, quanto no pós jogo. Ele não trás problema para casa. Claro que, ele sente quando as coisas não funcionam, mas sempre está com um sorriso no rosto. Acho que o gol veio na hora certa, ele merecia - concluiu.

O gol

A jogada que consagrou o zagueiro aconteceu durante o segundo tempo. O cronômetro marcava 21 minutos, quando Luiz Araújo cruzou na área do Deportivo Táchira em uma cobrança de falta. Léo Pereira, conseguiu se desvencilhar da marcação e aparecer livre entre os zagueiros adversários para finalizar e marcar.

O gol do zagueiro garantiu a classificação do Flamengo para as oitavas de final da Libertadores de 2025. O clube carioca avançou na competição na segunda colocação do Grupo C, mediante a um empate triplo de pontos com LDU e Central Córdoba. Além do Rubro-Negro, a equipe colombiana passou em primeiro e a argentina foi eliminada por conta do saldo de gols.

Léo Pereira comemorando gol do Flamengo com Filipe Luís (Foto: Divulgação/Flamengo)

Flamengo x Internacional

O primeiro confronto entre Flamengo e Internacional, pelas oitavas de final da Libertadores, acontece nesta quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Para a ocasião, o Rubro-Negro tentará confirmar o favoritismo dentro de casa para construir uma vantagem no confronto de volta.

A segunda partida entre as equipes, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, acontece na próxima quarta-feira (20), novamente às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio. O vencedor do confronto irá enfrentar o vencedor de Estudiantes (ARG) x San Lorenzo (ARG).