Gerson pede ‘mentalidade forte’ ao Flamengo após derrota na Libertadores

Gerson durante confronto entre Flamengo x Peñarol (Foto de Mauro PIMENTEL / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 21:42 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo foi derrotado pelo Peñarol por 1 a 0, nesta quinta-feira (19), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, no Maracanã. Capitão da equipe, Gerson falou sobre a mentalidade do Rubro-Negro na saída do campo.

+Veja as imagens da partida entre Flamengo x Peñarol

— Perdemos o jogo. Temos mais 100 minutos para tentar reverter essa situação, é trabalhar a semana focado. No domingo, temos jogo em outra competição [contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro]. — É pensar no jogo de domingo e, depois, trabalhar até quinta para reverter. — Temos que ter mentalidade forte, não acabou nada. — Saímos derrotados, mas temos capacidade de reverter essa situação.

Gerson durante confronto entre Flamengo x Peñarol (Foto de Mauro PIMENTEL / AFP)

Como foi a partida?

No primeiro tempo, o Peñarol começou pressionando e com uma postura muito ofensiva, até chegar ao gol. Cabrera aproveitou um passe de Leo Fernández e finalizou de primeira, aos 12 minutos. O Flamengo não se encontrou na partida, mas criou três boas chances nos últimos 10 minutos da etapa inicial: parou em defesas do goleiro Aguerre.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

No segundo tempo, o Flamengo não conseguiu impor o ritmo de jogo forte, nem pressionar o Peñarol nos últimos 45 minutos. Com poucos momentos de inspiração, Bruno Henrique quase igualou o marcador com uma finalização no fim da partida, mas Aguerre fez grande defesa e Carlinhos não conseguiu aproveitar o rebote.

O que vem por aí?

O Flamengo entrará pressionado no jogo de volta com o Peñarol, marcado para quinta-feira próxima (26), no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu. O time uruguaio tem a vantagem do empate. O Rubro-Negro precisa ganhar por, no mínimo, dois gols de diferença para avançar às semifinais da Libertadores. Em caso de vitória do Flamengo por um gol de diferença, a decisão da vaga será na disputa de pênaltis.

Antes, no domingo (22), o Flamengo visita o Grêmio, com o objetivo de manter vivo o sonho de conquistar o Campeonato Brasileiro. A equipe de Tite se encontra na 4ª colocação, com oito pontos de desvantagem para o Botafogo.

No mesmo dia, o Peñarol visita o Cerro, pela 4ª rodada do Torneio Clausura do Uruguai. No momento, os Carboneros ocupam a vice-liderança, atrás apenas do Danubio.

➡️ Mística em Flamengo x Peñarol aponta que um dos dois será campeão da Libertadores

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 0 x 1 Peñarol - Libertadores

Quartas de final (ida)

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 19 de setembro de 2024, às 19h (hora de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

🟨 Arbitragem: Jesus Valenzuela (árbitro); Jorge Urrego e Tulio Moreno (auxiliares); Juan Soto (VAR), todos da Venezuela.

⚽ Gol: Cabrera, 12'/1ºT (0-1)

Silvera e Pulgar disputam a bola na partida entre Flamengo e Peñarol (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar (Carlos Alcaraz), De La Cruz (Léo Ortiz), Gerson e Arrascaeta; Plata (Carlinhos) e Bruno Henrique.

PEÑAROL (Técnico: Diego Aguirre)

Aguerre; Milans (Mayada), Méndez, Rodríguez e Olivera; Graña, Darias (Ramírez) e Leo Fernández; Cabrera (Sequeira), Silvera (Batista) e Báez (Hernández).