Os jogadores do Flamengo, que venceram o Vasco no sábado por 2 a 0, se reapresentam na manhã desta terça-feira (17), no Ninho do Urubu. Sem jogo no meio da semana, o elenco principal rubro-negro recebeu dois dias de folga (domingo e segunda-feira).

O treinamento desta terça está marcado para as 9h30. O técnico Filipe Luís preparará a equipe para a partida contra o Maricá. Os times se enfrentam no sábado, às 16h30, no Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara.

Flamengo vem de vitória por 2 a 0 contra o Vasco (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Semana livre para treinamentos 📆

No meio desta semana serão disputados jogos da Copa do Brasil e da fase inicial da Libertadores. Assim, como o Flamengo já está classificado para etapas seguintes de ambas as competições, o Rubro-Negro terá quatro treinos consecutivos. Veja a agenda:

Dia Horário Local Terça-feira (18/02) treino às 9h30 Ninho do Urubu quarta-feira (19/02) treino às 9h30 Ninho do Urubu quinta-feira (20/02) treino às 9h30 Ninho do Urubu sexta-feira (21/02) treino às 9h30 Ninho do Urubu

