Preparado para assumir o Flamengo? Relembre declaração de Filipe Luís

30/09/2024

Logo após a aposentadoria, Filipe Luís foi anunciado como treinador da equipe sub-17 do Flamengo para dar início a sua carreira à beira do campo. E em nove meses após o início de seu processo de formação, o ex-jogador assume interinamente os profissionais por conta da demissão de Tite.

Meses após o início de sua trajetória, o técnico foi promovido ao sub-20 por conta da saída de Mário Jorge, que rumou para a Arábia Saudita. Nesse período, o comandante conquistou a Copa Intercontinental Sub-20 sobre o Olympiacos.

No dia do título mais importante de sua carreira, Filipe Luís foi questionado sobre a possibilidade de assumir a equipe profissional do Flamengo. Há dois meses, o treinador afirmou que precisava de mais tempo de preparação, mas esse período foi encurtado por conta dos maus resultados com Tite.

- Comecei no lugar certo, que é na base. Já errei, acertei, fiz coisas das quais me arrependi. Para isso, tenho esse começo aqui, realmente me desenvolver. O jogador ficou para trás e tenho que conquistar o carinho dessa torcida do outro lado, como treinador. Se eu vir a treinar o Flamengo no futuro, é estar o mais preparado possível. Mas ainda tenho que me preparar. Não sei onde vou estar em janeiro. Eu amo estar no Flamengo.

Na base, o comandante pela primeira vez montou uma comissão técnica para se cercar de profissionais de sua confiança. Nesse momento, o jovem treinador de 39 anos chega com mais bagagem, embora pouca experiência.

- O motivo que me fez querer começar na base era montar uma comissão. E ter pessoas muito qualificadas do meu lado. Conhecer como funciona uma comissão, dar função para cada um. Eu não tinha nem ideia de como funcionava. Além de me formar e me desenvolver como treinador, poder montar uma comissão de gente que me ajuda. Seria hipócrita dizendo que comecei como bom treinador. Faço minha parte.

Nos últimos meses, Filipe Luís indicou nomes que foram contratados pelo clube, como o espanhol Ivan Palanco, como auxiliar técnico, e Diogo Linhares, preparador físico. Inclusive, o europeu deve seguir assistindo o treinador no profissional.

Por conta da demissão de Tite, Filipe Luís abrirá mão da disputa da final do Campeonato Carioca Sub-20, onde o Flamengo enfrenta o Vasco no próximo fim de semana. No mesmo dia, o Rubro-Negro encara o Bahia pelo Brasileirão.