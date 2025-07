Os torcedores do Flamengo foram pegos de surpresa com a notícia de que o atacante Pedro não está entre os relacionados para o duelo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (12), às 16h30 (de Brasília). A revolta dos torcedores sobrou para o técnico Filipe Luís, criticado pela ausência de Pedro. Acompanhe a repercussão;

Pedro realizou atividades na academia do Ninho do Urubu. Posteriormente, foi ao gramado, mas não treinou com o grupo.

A situação de Pedro no Flamengo

O atacante retornou de lesão no início de abril, mas ainda não reconquistou a titularidade, alternando jogos entre time inicial e o banco de reservas.

O cenário ficou ainda mais evidente durante o Mundial de Clubes, quando o camisa 9 foi titular contra Espérance e LAFC — sendo substituído no segundo tempo —, mas não teve a mesma condição nos duelos com Chelsea e Bayern. Diante dos ingleses, o centroavante entrou em campo já nos acréscimos, enquanto contra os alemães sequer foi acionado.

O Flamengo formalizou uma proposta de renovação de contrato com o técnico Filipe Luís. As conversas começaram logo após o término do Mundial de Clubes, em que o Rubro-Negro foi eliminado pelo Bayern de Munique nas oitavas de final. Atualmente, o vínculo do treinador vai até o fim deste ano.