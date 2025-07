Pedro não treina com o elenco e está fora de Flamengo x São Paulo

Pedro, atacante do Flamengo, está fora da lista de relacionados para o jogo contra o São Paulo neste sábado (12), ás 16h30 (de Brasília), no Maracanã. O motivo da ausência do camisa 9 passa por uma escolha da comissão técnica de Filipe Luís, que não está satisfeita com o desempenho do jogador nos treinos. O centroavante, aliás, não participou das atividades desta sexta-feira. A informação é do "Ge".

Pedro realizou atividades na academia do Ninho do Urubu. Posteriormente, foi ao gramado, mas não treinou com o grupo.

Pedro fica fora da lista de relacionados para o jogo contra o São Paulo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Filipe Luís e outros membros da comissão técnica do Flamengo consideram que o desempenho de Pedro durante os trabalhos no centro de treinamento está abaixo do esperado.

Mal-estar entre clube e jogador

Ainda segundo o "Ge", um possível interesse do Flamengo em vender o atleta causou um mal-estar entre as partes. Vale destacar que, no retorno da delegação rubro-negra do Mundial de Clubes, Filipe Luís e Pedro se reuniram. O treinador demonstrou apoio ao atacante, exposto por conta dessa situação.

Além disso, Filipe garantiu ao atleta que conta com ele no elenco e, consequentemente, é contrário a saída do camisa 9. Por outro lado, o técnico cobrou o jogador por mais comprometimento nas atividades.

