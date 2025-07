O Flamengo anunciou nesta sexta-feira (11) o desligamento de Carlos Noval, que exercia o cargo de diretor das categorias de base. O profissional trabalhava no clube há 15 anos e retornou à função que em fevereiro do ano passado, após cumpri-la entre 2010 e 2018.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo faz proposta por renovação de contrato do técnico Filipe Luís; veja o cenário

O Rubro-Negro informou também que o português Alfredo Almeida assumirá o cargo executivo. Ele chegou ao Fla em janeiro por indicação do diretor de futebol, José Boto, e vinha atuando na integração entre o futebol profissional e as categorias de base.

O Flamengo teve a estreia do técnico do sub-20 Bruno Pivete na última quinta-feira (10), em empate por 2 a 2 com o Botafogo, pelo Brasileirão da categoria. Antes no Operário-PR, o treinador assumiu o comando após o português Nuno Campos pedir demissão com apenas dois meses de trabalho. Pivete e Almeida serão apresentados oficialmente na próxima segunda-feira (14).

continua após a publicidade

➡️ ‘Esquecidos’ no Flamengo, Matheus Gonçalves e Lorran brilham no sub-20

Confira abaixo o comunicado do Flamengo na íntegra

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que Carlos Noval não exerce mais a função de diretor das categorias de base. O clube agradece pelo profissionalismo, dedicação e identificação demonstrados ao longo de sua trajetória no Mais Querido, repleta de conquistas durante os mais de 15 anos de serviços prestados no futebol rubro-negro, e deseja sucesso em seus próximos desafios.

A partir desta data, Alfredo Almeida assume a função no Flamengo. Com vasta experiência na formação e desenvolvimento de atletas, Alfredo chegou ao clube em janeiro de 2025 e, desde então, vem atuando na estruturação de um projeto de integração entre o futebol profissional e as categorias de base. Agora, após decisão conjunta entre o presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, e o diretor técnico do futebol profissional, José Boto, ele assume integralmente o setor.

continua após a publicidade

Na próxima segunda-feira (14), Alfredo Almeida e Bruno Pivete, novo técnico da categoria Sub-20 do Flamengo, serão apresentados oficialmente em coletiva de imprensa no CT George Helal, às 11h".

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo