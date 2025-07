Dublador aponta fala de Filipe Luís sobre jogador do Flamengo: ‘Muito difícil’

Filipe Luís, técnico do Flamengo, voltou a ser assunto depois da vitória rubro-negra em cima do Atlético-MG, no domingo (28). Depois da partida válida pelo Campeonato Brasileiro, Hulk foi conversar com o técnico sobre a atitude de Wallace Yan, e um dublador revelou os detalhes do papo.

Com a vitória por 1 a 0, o Flamengo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG por sua vez caiu para a 13ª colocação. O gol da partida foi marcado pelo zagueiro Léo Ortiz, depois de uma cobrança certeira de falta por Luiz Araújo.

Logo após o apito final, o atacante Hulk, do Galo, foi até Filipe Luís, do Flamengo, para se queixar de uma atitude de Wallace Yan. O dublador Velloso revelou a conversa entre os dois.

- Ah, o Wallace. É ele, é ele. Eu falo, mas ele é assim. Ele não muda. Ele é muito difícil - disse Filipe Luís, do Flamengo.

- Cara, mas assim não dá - respondeu Hulk, do Atlético-MG.

Veja leitura labial sobre a conversa entre Hulk e Filipe Luís, do Flamengo

Como foi o jogo

Aos quatro minutos, Pedro foi lançado dentro da área. O atacante dominou e finalizou muito forte. Everson espalmou para escanteio. Começo forte do Flamengo de Filipe Luís.

O Atlético respondeu na sequência. Scarpa lançou Rony, que brigou com Rossi e ficou com a bola, sem goleiro. O camisa 33 finalizou rasteiro, Varela salvou em cima da linha.

Aos 20 minutos, Pedro recebe e passa para Bruno Henrique. O atacante recebeu na entrada da área e bateu de esquerda. A bola passou muito perto do gol.

Poucos minutos depois, Scarpa aproveitou bobeira da defesa flamenguista e finalizou para o gol. A bola pegou no travessão.

O Atlético seguiu tendo boas chances, Cuello acelerou em direção à área. Rossi espalmou para escanteio.

Aos 35 surgiu um lance polêmico. Plata foi derrubado e o árbitro marcou pênalti. O VAR recomendou a revisão, após isso o árbitro de campo mudou a decisão para falta fora da área.

No segundo tempo, a partida se tornou mais morna. As duas equipes não levaram muito perigo aos gols adversários.

Aos 31 Luiz Araújo cobrou falta para a área. Léo Ortiz subiu e cabeceou forte, para marcar. Everson até tentou, mas não conseguiu defender.