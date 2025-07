O Flamengo emitiu uma nota, no início da tarde desta segunda-feira (28), sobre o posicionamento do clube carioca no mercado de transferências. O Rubro-Negro garantiu que todos os reforços nesta janela levam em conta a "responsabilidade financeira que norteia a atual gestão". Além disso, o documento reforça a confiança nos jogadores do atual elenco.

Nesta janela do meio do ano, o Flamengo já oficializou as contratações de Saúl e Emerson Royal. O primeiro chegou de graça ao clube, já o segundo custará 9 milhões de euros (cerca de R$ 58 milhões). Além disso, outros dois nomes já têm acordo com o Rubro-Negro: Samuel Lino e Carrascal.

Flamengo apresenta Saúl e Royal no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Samuel Lino, que está de saída do Atlético de Madrid, será comprado por 22 milhões de euros (R$ 143 milhões). Essa, aliás, será a maior compra do Flamengo em sua história. Já a negociação por Carrascal sairá na casa dos 12 milhões de euros fixos (cerca de R$ 78 milhões).

Veja a nota oficial do Flamengo

"Diante do volume de especulações e nomes que continuam a surgir ao longo da atual janela de transferências, a Diretoria de Futebol do Flamengo esclarece que todas as contratações realizadas até o momento, bem como eventuais reforços futuros, seguem um planejamento criterioso do Departamento de Futebol, em alinhamento com as necessidades identificadas pela comissão técnica.

O clube reforça que qualquer movimentação no mercado leva em consideração a responsabilidade financeira que norteia a atual gestão. O equilíbrio das contas e a sustentabilidade do Flamengo a médio e longo prazo permanecem como premissas inegociáveis.

Por fim, o Flamengo reitera sua confiança no elenco atual, formado por jogadores que têm demonstrado desempenho e entrega em alto nível ao longo da temporada - razão pela qual não há qualquer necessidade de uma busca desenfreada por reforços. Trata-se de um grupo que, em 2025, já conquistou todos os títulos que disputou em solo nacional até o momento, lidera o Campeonato Brasileiro, está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil e da Conmebol Libertadores, além de ter chamado atenção internacional ao representar o Manto com destaque na recente edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA".

