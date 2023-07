Foi uma exibição digna do Flamengo, ainda pensando no espectro da sequência de jogos. Seguir invicto é importante, mas o ponto a ser exaltado é mais um jogo sem sofrer gols. Alguns ajustes precisam ser feitos para que a equipe atinja o alto nível, mas a equipe tinha os desfalques de Ayrton Lucas, Erick Pulgar e Pedro, cortado horas antes, além de Fabrício Bruno.



Para melhorar ainda mais, Sampaoli terá a semana livre para treinar o Flamengo. O próximo desafio do Rubro-Negro será no sábado (22), às 16h (de Brasília), diante do América-MG. Válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partida acontecerá no Maracanã.