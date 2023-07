Tudo igual no clássico carioca! Em um Maracanã completamente lotado, Fluminense e Flamengo fizeram um grande jogo pela 15ª rodada do Brasileirão. Com polêmicas de arbitragens e gols anulados, o placar não saiu do zero, mas não faltou emoção. Veja os melhores momentos da partida no player acima.