Augusto Melo dispara: ‘O Corinthians é muito maior que o Flamengo’

Augusto Melo, presidente afastado provisoriamente do Corinthians, esteve no Parque São Jorge neste sábado (2) para prestigiar a inauguração de um novo campo society no clube. O ex-mandatário do Timão também comentou as declarações de Romeu Tuma, presidente do Conselho Deliberativo.

Na sexta-feira (1), Tuma movimentou a política do Corinthians ao afirmar que o clube precisa “virar a página” da crise política e lutar pelo topo do futebol brasileiro. Ele ainda declarou: “Queremos ser o Flamengo”.

— Patética né (entrevista do Tuma). Ele que vá para o Flamengo. Ridículo. O Corinthians é muito maior que o Flamengo. É o desespero dele, ele sabe que a gente vai voltar dia 9 (dia da votação). É patético isso, fico envergonhado — disse o ex-dirigente do Corinthians no Parque São Jorge.

Augusto Melo (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Decisão política

O futuro de Augusto Melo será definido no próximo sábado (9). O presidente está afastado desde que o Conselho Deliberativo do Corinthians aprovou seu impeachment, em 26 de maio, com 176 votos favoráveis e 57 contrários.

O pedido de impeachment se baseou em supostas irregularidades na gestão de Melo durante o patrocínio da Vai de Bet ao Corinthians. Além disso, Augusto Melo responde como réu por furto, associação criminosa e lavagem de dinheiro, relacionados a desvios nas comissões do patrocinador.

Romeu Tuma Jr. marcou a assembleia-geral dos associados para o próximo sábado (9), no Parque São Jorge. Os associados vão votar pela ratificação, ou não, do impeachment de Augusto Melo. Caso seja aprovado, o presidente do Conselho Deliberativo irá convocar novas eleições indiretas.

— Se for referendada a decisão do conselho pelo associado, cabe ao presidente do conselho chamar uma votação entre conselheiros. Se a decisão não for referendada, teremos um sério problema. Posso afastá-lo liminarmente por conta das contas desaprovadas, além dos vários outros pedidos de impeachment — falou o presidente do CD.

Tuma também afirmou que há seis pedidos de impeachment contra o Augusto Melo tramitando no Conselho Deliberativo. O presidente do órgão afirmou que o afastamento definitivo é a melhor forma de garantir paz na política do Corinthians.