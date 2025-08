O Flamengo oficializou neste sábado (2) a contratação do meia colombiano Jorge Carrascal, que assinou contrato por quatro temporadas com o clube. O jogador, que defendia o Dínamo de Moscou, concedeu sua primeira entrevista à FlaTV e revelou a ansiedade para vestir a camisa rubro-negra, da inspiração em Ronaldinho Gaúcho e do significado de tatuagem no pescoço.

continua após a publicidade

- Estava muito ansioso por esse anúncio. O Flamengo muito grande da América do Sul, um time muito competitivo. Estou feliz por chegar e motivado para dar o meu melhor - afirmou o atleta, que usará a camisa número 15 e será o oitavo colombiano a atuar pelo Flamengo na história.

Carrascal destacou que chega bem fisicamente, apesar de reconhecer que não vinha treinando no mesmo ritmo do elenco rubro-negro.

- Estou bem, estava treinando. Não no mesmo ritmo do time, mas estou bem, motivado, com energia e muita expectativa de entrar em campo.

O novo reforço contou que buscou referências com jogadores conhecidos, como Richard Ríos, seu companheiro na seleção colombiana, e o uruguaio Nico De La Cruz, com quem tem boa relação.

continua após a publicidade

- Falei com Richard Ríos. Foi companheiro meu na seleção. Falei também com Nico De La Cruz, e os dois falaram muito bem do clube e da cidade - revelou.

Carrascal e José Boto na assinatura de contrato no Flamengo (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Quando questionado sobre suas inspirações no futebol, Carrascal não hesitou: Ronaldinho Gaúcho.

- Minha inspiração como jogador sempre foi Ronaldinho, especialmente quando voltou ao Brasil. Quando era criança, sempre assistia aos jogos dele - disse.

continua após a publicidade

O meia também comentou sobre Ayrton Lucas, jogador que já enfrentou no futebol europeu.

- Joguei contra ele quando estava no Spartak - relembrou o colombiano, que tem a tatuagem de um beijo no pescoço, assim com o lateral-esquerdo rubro-negro.

- Temos o mesmo desenho. O dele é bem maior. É um beijo da minha mãe. Fiz quando era jovem e morava com ela. Um dia decidi tatuar o beijo da minha mãe.

Com técnica refinada e versatilidade, Carrascal é visto como peça importante para reforçar o setor ofensivo do Flamengo. Agora, a expectativa é para sua regularização e estreia oficial pelo clube.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo