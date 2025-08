Torcedores do Flamengo repercutem anúncio de novo reforço: ‘Bem-vindo’

O Flamengo anunciou oficialmente, neste domingo (2), a contratação do meia colombiano Jorge Carrascal, que estava no Dínamo de Moscou, da Rússia. O jogador de 27 anos assinou contrato válido por quatro anos e usará a camisa de número 15 no elenco rubro-negro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Nas redes sociais, o perfil oficial do clube carioca chegou a usar uma referência do desenho "Os Simpsons" para anunciar o novo reforço. Por outro lado, os torcedores do clube repercutiram a chegada do jogador. A grande maioria se mostrou empolgada com a aquisição. Veja abaixo:

Chegada de Carrascal

Natural de Cartagena das Índias, na Colômbia, Carrascal foi revelado pelo Millonarios, onde iniciou a carreira profissional entre 2014 e 2016. Em seguida, transferiu-se para o futebol europeu, atuando pelo Sevilla Atlético, da Espanha, e pelo Karpaty Lviv, da Ucrânia, por empréstimo. Seu nome, no entanto, ganhou maior projeção no continente sul-americano quando defendeu o River Plate, da Argentina, entre 2019 e 2022, conquistando títulos e mostrando sua versatilidade no setor ofensivo.

continua após a publicidade

Na Rússia, o meia vestiu as camisas do CSKA Moscou e do Dínamo de Moscou. Pelo primeiro, disputou 45 partidas e marcou sete gols. Já no segundo, foram 35 jogos, oito gols e três assistências, números que comprovam sua capacidade de contribuir tanto na criação quanto na finalização das jogadas.

Jorge Carrascal é conhecido pela técnica apurada e pela polivalência dentro de campo. Ele pode atuar como meia ofensivo central, aberto pelos lados ou até como um articulador mais recuado, adaptando-se às diferentes formações táticas. Entre suas principais características estão o drible curto, a habilidade para quebrar linhas adversárias e a boa visão de jogo, qualidades que agradaram à diretoria e à comissão técnica do Flamengo.

continua após a publicidade

Carrascal é o quarto reforço confirmado pelo clube nesta janela de transferências, que sucede a participação rubro-negra no Mundial de Clubes. A expectativa é que ele esteja à disposição do técnico nas próximas semanas, após cumprir os trâmites burocráticos e de regularização junto à CBF.