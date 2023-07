Além das questões de arbitragem, o treinador comentou que viu um bom jogo no Maracanã, mesmo que o Flamengo não tenha sido dominante como ele gostaria. O treinador falou sobre a sequência desgastante em gramados sintéticos e analisou a melhora do Rubro-Negro com relação ao início do ano.



- Penso que o time teve uma sequência de muita exigência física. No segundo tempo, sentimos isso. Sobre os ajustes na pressão do campo do rival, eles estavam saindo dela. O time tentou reduzir espaços lá atrás. Coloquei o André para ter velocidade. Hoje o time competiu como se fosse uma final, por um momento pior, outro melhor. O Flamengo tem que aprender a sofrer, golpear quando tem o domínio. Estamos saindo da etapa confusa, o time está melhorando - finalizou.



O Rubro-Negro terá uma semana de treinos para Sampaoli recuperar os atletas e continuar buscando a melhor versão da equipe. O próximo compromisso do Flamengo é no sábado (22), diante do América-MG, no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.



VEJA OUTROS PONTOS ABORDADOS NA COLETIVA



- Nós fazemos o nosso trabalho, nunca comento sobre a arbitragem. O primeiro tempo do Flamengo foi muito bom, depois sentimos o jogo e baixamos o nível. O Fluminense foi chegando ao nosso campo e vivemos momentos complicados, isso afetou a possibilidade de vitória.