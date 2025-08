O colombiano Jorge Carrascal, anunciado como reforço do Flamengo, recebeu muitos elogios de Mateus Carreira, analista tático da "ESPN". Segundo o comentarista, o novo rubro-negro é "dinâmico e inteligente". Durante o "DataESPN" de sexta-feira (1º), ele analisou diversos lances do atleta com a camisa dos últimos clubes, CSKA Moscou e Dínamo Moscou, ambos da Rússia.

- Carrascal é um jogador muito dinâmico, muito inteligente. É um jogador que tem uma percepção de espaço muito apurada, começa fora "do entrelinhas" e se projeta para "o entrelinhas". (...) É um jogador muito polivalente, atua em diversas áreas do campo. (...) Ele foge dos embates por perceber os espaços e a pressão antes de receber a bola. (...) Ele tem a capacidade de utilizar os dois pés - exaltou.

A característica mais destacada pelo analista foi a polivalência de Carrascal. O comentarista da "ESPN" afirmou que o novo jogador do Flamengo pode jogar aberto pelos dois lados do campo, como camisa 8, camisa 10 e até falso 9.

- É um jogador de perfil muito interessante. Um jogador muito dinâmico, polivalente, como os jogadores que o Flamengo tem trazido da Europa: Samuel Lino, Saúl, Danilo. Vamos ver como o Carrascal vai emprestar todo o seu futebol para a nação rubro-negra - explicou.

Jorge Carrascal, reforço do Flamengo para a temporada (Foto: Divulgação / Flamengo)

Jorge Carrascal anunciado no Flamengo

O Flamengo anunciou oficialmente, nesse domingo (2), a contratação do meia colombiano Jorge Carrascal, que estava no Dínamo de Moscou, da Rússia. O jogador de 27 anos assinou contrato válido por quatro anos, custou 12 milhões de euros (cerca de R$ 77,5 milhões) e usará a camisa de número 15 no elenco rubro-negro.

Natural de Cartagena das Índias, na Colômbia, Carrascal foi revelado pelo Millonarios, onde iniciou a carreira profissional entre 2014 e 2016. Em seguida, transferiu-se para o futebol europeu, atuando pelo Sevilla Atlético, da Espanha, e pelo Karpaty Lviv, da Ucrânia, por empréstimo. Seu nome, no entanto, ganhou maior projeção no continente sul-americano quando defendeu o River Plate, da Argentina, entre 2019 e 2022, conquistando títulos e mostrando sua versatilidade no setor ofensivo.

Na Rússia, o meia vestiu as camisas de CSKA Moscou e Dínamo de Moscou. Pelo primeiro, disputou 45 partidas e marcou sete gols. Já no segundo, foram 35 jogos, oito gols e três assistências, números que comprovam sua capacidade de contribuir tanto na criação quanto na finalização das jogadas.