Torcedores do Flamengo chamam atenção para tatuagem de Carrascal: ‘Coincidência’

O Flamengo anunciou oficialmente, no sábado (2), a contratação do meia colombiano Jorge Carrascal, que estava no Dínamo de Moscou, da Rússia. Pouco tempo depois da confirmação da contratação, torcedores do clube carioca chamaram atenção para uma tatuagem do colombiano.

O novo meia do Rubro-Negro tem um beijo tatuado na região do pescoço. Ao perceberem o fato, torcedores do Flamengo destacaram o fato do lateral Ayrton Lucas ter a mesma tatuagem e na mesma região do corpo.

Em entrevista para a Fla TV, o novo reforço explicou que a tatuagem é uma homenagem a própria mãe, que tinha o costume de beijá-lo em um gesto de carinho. O afeto ficou eternizado na pele de Carrascal. A motivação se assemelha a de Ayrton Lucas, de homenagear a mãe.

- Já sabia que o Ayrton tinha essa tatuagem. Enfrentei ele na Rússia. Mas o beijo dele é grande é maior que o meu (risos). Fiz ele há muito tempo, quando vivia com a minha mãe, que sempre foi muito carinhosa e beijava para todo lado. Aí resolvi tatuar esse beijo que sempre me acompanhou - explicou Carrascal.

Chegada de Carrascal

O jogador de 27 anos assinou contrato válido por quatro anos, no último sábado (2), e usará a camisa de número 15 no elenco rubro-negro. O colombiano é o quinto reforço da janela de transferência do Rubro-Negro, que já contou com as chegadas de Emerson Royal, Saúl, Jorginho e Samuel Lino.

Natural de Cartagena das Índias, na Colômbia, Carrascal foi revelado pelo Millonarios, onde iniciou a carreira profissional entre 2014 e 2016. Em seguida, transferiu-se para o futebol europeu, atuando pelo Sevilla Atlético, da Espanha, e pelo Karpaty Lviv, da Ucrânia, por empréstimo. Seu nome, no entanto, ganhou maior projeção no continente sul-americano quando defendeu o River Plate, da Argentina, entre 2019 e 2022, conquistando títulos e mostrando sua versatilidade no setor ofensivo.

Na Rússia, o meia vestiu as camisas do CSKA Moscou e do Dínamo de Moscou. Pelo primeiro, disputou 45 partidas e marcou sete gols. Já no segundo, foram 35 jogos, oito gols e três assistências, números que comprovam sua capacidade de contribuir tanto na criação quanto na finalização das jogadas.

Jorge Carrascal é conhecido pela técnica apurada e pela polivalência dentro de campo. Ele pode atuar como meia ofensivo central, aberto pelos lados ou até como um articulador mais recuado, adaptando-se às diferentes formações táticas. Entre suas principais características estão o drible curto, a habilidade para quebrar linhas adversárias e a boa visão de jogo, qualidades que agradaram à diretoria e à comissão técnica do Flamengo.