Ceará x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Ceará e Flamengo se enfrentam neste domingo (3), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza. O jogo, válido pela 18ª rodada do Brasileirão, pode garantir a manutenção do time rubro-negro na liderança, ou manter os cearenses na metade de cima da tabela.

O Ceará entra em campo embalado pela grande vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, domingo passado, no Mineirão. Aquele resultado, aliás, ajudou a tirar a equipe mineira da liderança do Brasileirão e devolvê-la ao Flamengo. Sem problemas de suspensão, a tendência é que a equipe seja a mesma que triunfou em Belo Horizonte.

O Flamengo, por sua vez, encara o Ceará com três desfalques certos. Os atacantes Pedro e Wallace Yan estão suspensos pelo terceiro cartão, enquanto Luiz Araújo nem viajou à Fortaleza por precaução. Ele será poupado para fazer “controle de carga”.

Depois de bater o Cruzeiro, Ceará agora encara o Flamengo (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Confira as informações do jogo entre Ceará x Flamengo pela 18ª rodada do Brasileirão:

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ X FLAMENGO

18ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: Domingo, 3 de agosto de 2025, às 18h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);

📺 Onde assistir: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view);

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);

🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson; Dieguinho, Galeano, Lourenço e Pedro Henrique; Pedro Raul.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; Allan, Jorginho, Plata e Arrascaeta; Samuel Lino e Bruno Henrique.