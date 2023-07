O técnico Gustavo de Conti é um dos mais vitoriosos da história do futebol brasileiro. Depois de excelente passagem pelo Paulistano, o treinador foi contratado pelo Flamengo e fez história no clube, com tútulos do NBB, Liga das Américas e até da Copa Intercontinental. Mesmo que a última temporada tenha sido marcada por altos e baixos, o Rubro-Negro manteve o comandante por mais uma temporada.



Na segunda parte da entrevista exclusiva ao Lance! (clique aqui para ver a primeira parte), o vice-presidente de esportes olímpicos do Rubro-Negro, Guilherme Kroll, analisou a passagem do treinador pelo clube. De acordo com o dirigente, Gustavinho é o principal técnico em atividade no Brasil.