O Flamengo empatou com o Fluminense em 0 a 0, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida, o volante Allan estreou com a camisa rubro-negra no Maracanã. Em entrevista após a partida, o novo reforço do Rubro-Negro falou sobre as primeiras impressões da torcida e dos companheiros.



Além disso, o atleta fez uma análise do clássico Fla-Flu, que ficou marcado por polêmicas de arbitragem. O volante participou de cerca de 30 minutos na partida, entrando na vaga de Thiago Maia.