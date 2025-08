A agressiva janela de transferências do Flamengo está chamando a atenção do outro lado do Atlântico. A imprensa europeia destacou o clube e seu poder econômico, que permitiu contratar uma série de jogadores de peso. Jornais da Espanha analisaram as chegadas de Saúl Ñíguez, Emerson Royal e Samuel Lino e tentaram explicar a fórmula do sucesso rubro-negro no mercado.

'Poder econômico' e os reforços de peso

Segundo a imprensa espanhola, "há tempos o poder econômico do Flamengo se destaca acima dos outros na América do Sul". A publicação exalta as recentes contratações de jogadores "comprovados na elite europeia", como Jorginho, Saúl, Emerson Royal e Samuel Lino, para reforçar o time que já lidera o Brasileirão.

(Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O jornal destaca a ambição do projeto do clube, citando uma declaração de Saúl em sua apresentação: - Ver o Flamengo competir no Mundial de Clubes te faz sentir orgulhoso de pertencer a este clube.

De onde vem o dinheiro? A 'fórmula' do Flamengo

A análise da imprensa estrangeira também aponta de onde vem o poder de fogo do clube: a venda de jogadores formados na base. O texto cita os exemplos de Vinicius Júnior e Reinier, e os mais recentes, como Wesley (vendido à Roma) e Gerson (ao Zenit). Somado a isso, o jornal lembra que o clube ganhou 25 milhões de euros em premiações no último Mundial de Clubes.

O alerta: a chegada de estrelas e o risco para a base

Apesar dos elogios, a publicação faz um alerta. O texto aponta que, assim como nos grandes clubes europeus, a "chegada de grandes estrelas prejudica os jovens que buscam dar o salto para o time principal". A análise conclui que, a longo prazo, isso pode complicar a venda de novos talentos, que é justamente a principal fonte de receita que financia as grandes contratações.

Por fim, o jornal espanhol afirma que "tudo indica que o Flamengo não parou por aqui" e que o clube sonha em convencer o atacante Lucas Beltrán, da Fiorentina, a se juntar ao projeto. O grande objetivo, segundo a publicação, é conquistar o Brasileirão, título que o clube não vence desde 2020.

