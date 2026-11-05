A vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Grêmio, nesta quarta-feira (4), no Maracanã, teve um protagonista evidente: Pedro. Autor de dois gols, o camisa 9 voltou a ser decisivo e deu mais um sinal de que deixou para trás a fase de pouca efetividade. Ao lado de Samuel Lino e Carrascal, o centroavante formou um trio que desequilibrou a partida e mostrou como o setor ofensivo rubro-negro pode ganhar força nesta reta final de temporada.

Pedro já havia marcado duas vezes na vitória sobre o Vasco. Diante do Grêmio, repetiu a dose e voltou a balançar as redes em uma atuação que reforça sua recuperação. Os números também ajudam a dimensionar o desempenho: foram seis finalizações, três delas no alvo, além de uma grande chance criada e dois passes decisivos.

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A retomada do centroavante tem impacto direto no funcionamento do ataque. Com Pedro em condições de exercer sua função como referência, o Flamengo ganha presença na área, poder de finalização e uma opção para dar sequência às jogadas ofensivas. A confiança também faz diferença para um jogador que passou por um período de cobranças e dificuldades para encontrar o caminho do gol.

Pedro comemorando gol de Grêmio (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Samuel Lino e Carrascal também brilham

Mas a atuação diante do Grêmio não se resumiu ao camisa 9. Samuel Lino voltou a mostrar por que tem sido um dos principais nomes, se não o principal, do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Autor do terceiro gol, o atacante teve participação importante na construção das jogadas e se destacou pela capacidade de vencer duelos e pressionar os adversários. Foram quatro finalizações, três no gol, 90% de acerto nos passes e sete duelos ganhos pelo chão.

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Carrascal também teve papel fundamental. O colombiano foi responsável pela assistência para um dos gols de Pedro e protagonizou uma grande jogada na construção do segundo gol rubro-negro. Além da qualidade técnica, apresentou números expressivos: criou duas grandes chances, acertou 91% dos passes e venceu cinco de oito duelos disputados. Foi o principal articulador do setor ofensivo e deu ao time mais uma alternativa para encontrar espaços na defesa adversária.

Pedro e Samuel Lino celebram o gol do Flamengo sobre o Grêmio pelo Brasileirão (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Folhapress)

A conexão entre os três é um dos pontos positivos da atuação. Pedro oferece referência e presença na área; Samuel Lino acrescenta velocidade, mobilidade e capacidade de atacar espaços; Carrascal aparece como um jogador capaz de organizar, acelerar e criar oportunidades. São características diferentes que se complementam e tornam o Flamengo menos previsível no ataque.

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A evolução individual também foi destacada por Leonardo Jardim após a partida. O treinador atribuiu aos próprios jogadores a responsabilidade pela melhora de desempenho e ressaltou a qualidade das opções disponíveis no elenco.

— Com certeza que a performance do Lino, do Royal, do Carrascal, do Pedro, todos que tiveram melhora, a principal responsabilidade é dos próprios jogadores. Todos sabiam que poderiam dar algo diferente ao Flamengo. Temos um elenco qualificado, com mais opções. No ano passado, vínhamos em uma situação em que um ou dois jogadores foram muito importantes. Hoje, muitos jogadores são importantes — analisou.

A declaração ajuda a dimensionar uma mudança importante na construção do elenco. O Flamengo não depende de um único protagonista para produzir ofensivamente. Pedro voltou a encontrar o caminho do gol, Samuel Lino mantém um nível alto de atuação e Carrascal acrescenta criatividade ao setor. Quando os três conseguem conectar suas características, o time ganha repertório e aumenta seu poder de decisão.

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