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Lucas Paquetá celebra liderança do Flamengo e projeta decisão na Libertadores

Camisa 11 do time carioca explicou a importância da vitória contra o Bahia num momento decisivo

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
18/10/2026 20:51
Atualizado há 50 minutos
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Paquetá e Bruno Henrique, jogadores do Flamengo, comemorando durante a partida.Paquetá e Burno Henrique em Bahia x Flamengo
Paquetá e Bruno Henrique, jogadores do Flamengo, comemorando durante a partida.Paquetá e Burno Henrique em Bahia x Flamengo

O Flamengo atropelou o Bahia por 3 a 0 e reassumiu a liderança do Brasileirão. Lucas Paquetá marcou o terceiro gol da vitória e, após a partida na Arena Fonte Nova, em Salvador, celebrou o resultado que colocou a equipe novamente na ponta da tabela. Além disso, o camisa 11 destacou a importância do desempenho para o confronto de quinta-feira, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores.

- Feliz pelo gol. Acho que fui muito decisivo ali ao driblar e tentar a jogada individual. Fico feliz em marcar. Foi uma vitória importantíssima para a gente, principalmente para retomar a liderança. É o Campeonato Brasileiro, a gente quer vencer, e deixamos para pensar na Libertadores quando o jogo acaba. Agora, sim, com confiança e com a vitória, vamos descansar para fazer um grande jogo e alcançar o objetivo de chegar a mais uma final de Libertadores - disse o camisa 11 do Flamengo.

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Lucas Paquetá celebra, braço erguido, durante jogo do Flamengo com torcida ao fundo.
Paquetá em Bahia x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como foi a vitória do Flamengo

Primeiro Tempo

O Flamengo teve maior volume ofensivo no primeiro tempo e criou boas oportunidades, principalmente com Pedro, Carrascal e Samuel Lino, mas pecou nas finalizações. Do outro lado, o goleiro Ronaldo foi um dos destaques da etapa, com defesas importantes para evitar o gol rubro-negro. O Bahia tentou explorar a velocidade nos contra-ataques, mas encontrou dificuldades para superar a marcação do time de Leonardo Jardim.

Segundo Tempo

Na segunda etapa, o Flamengo manteve a pressão do primeiro tempo, mas o que faltou para o Rubro-Negro no primeiro tempo, sobrou na segunda metade da partida: efetividade. Nos primeiros minutos, o 0 a 0 persistiu no placar, mas aos 18 minutos, após grande jogada, Carrascal foi derrubado dentro da área e o juiz assinalou pênalti para o Flamengo. Com Jorginho na bola, o Rubro-Negro saiu na frente na Fonte Nova.

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O domínio do Flamengo continuou e Gonzalo Plata e Paquetá aumentaram a vantagem para o visitante. O segundo gol saiu após Samuel Lino acertar um belo cruzamento e achar Plata sozinho no segundo poste; o equatoriano acertou um belo peixinho. O último gol saiu dos pés do Paquetá, com direito a chapéu. O camisa 11 fez jogada espetacular e marcou o terceiro do Flamengo.

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