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Com Jorginho e mudanças, Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o Bahia

Meia voltou após cumprir jogos de suspensão

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
18/10/2026 17:30
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Leonardo Jardim técnico Flamengo
Leonardo Jardim, técnico do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza)

O Flamengo confirmou a escalação para enfrentar o Bahia na noite deste domingo (18), às 18h30 (de Brasília), pela 31ª rodada do Brasileirão. Na partida na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Rubro-Negro busca a vitória para reassumir a liderança do torneio. Para isso, o técnico Leonardo Jardim contará com o retorno de Jorginho, que começa entre os titulares.

O meio-campista ficou fora dos últimos dois jogos, contra Fluminense e Estudiantes, por suspensão. De volta, entra no lugar de Saúl, que ficou fora da lista de relacionados por conta de dores no joelho.

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Além do espanhol, Danilo e Arrascaeta, que se recuperam de fraturas, também não viajaram para o jogo. O mesmo aconteceu com Ayrton Lucas e Evertton Araújo, que realizam trabalho de transição.

Escalação do Flamengo

O Flamengo entra em campo com mudanças. Varela começa improvisado pela esquerda. Carrascal entra na vaga de Paquetá, que começa no banco.

A escalação do Flamengo é: Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela; Pulgar, Jorginho e Carrascal; Plata, Pedro e Samuel Lino.

Jorginho Flamengo
Jorginho durante a chegada do Flamengo em Salvador (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Flamengo busca reassumir a liderança

O Flamengo começou a rodada na liderança, com um ponto de vantagem sobre o Palmeiras. No entanto, com a vitória do time paulista sobre o Athletico no sábado, o Rubro-Negro caiu para a segunda posição e ficou dois pontos atrás do rival.

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Assim, caso vença o Bahia, o Flamengo voltará ao topo da tabela.

✅ FICHA TÉCNICA

Bahia 🆚 Flamengo
🏆 Brasileirão - 31ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 18 de outubro de 2026, 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador
👁️ Onde assistir: Premiere

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🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)
📺 VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

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