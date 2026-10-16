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Técnico do Estudiantes, Medina critica atuação do Flamengo em La Plata

Medina afirmou que o time argentino anulou o Rubro-Negro pela Libertadores

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
16/10/2026 17:26
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"Não criaram nada contra nós". O desempenho abaixo do esperado do Flamengo contra o Estudiantes, na quinta-feira (15), também repercutiu na equipe argentina. Após a partida em La Plata, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, o técnico Alexander Medina afirmou que, apesar de não avaliar o resultado de forma positiva pela ausência da vitória, sua equipe conseguiu anular o time brasileiro.

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— A análise não é positiva porque não vencemos, e queríamos vencer. Mas acho que a equipe jogou muito bem. Jogamos da maneira que o Estudiantes queria, e o que faltou para vencer foi eficiência, marcar gols. Tivemos as melhores chances; eles não criaram nada contra nós, e Muslera não fez nenhuma defesa — disse o treinador após Estudiantes x Flamengo.

Medina reclama da arbitragem em Estudiantes x Flamengo

Ao analisar a partida, Medina destacou o embate físico entre as equipes. Em sua avaliação, o treinador também criticou a atuação do árbitro paraguaio Juan Gabriel Benítez, que foi alvo de reclamações por parte do Flamengo.

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— E essa foi a chave. Defensivamente, fomos muito sólidos, mas, no ataque, faltou calma. Precisávamos trocar passes no campo adversário. O adversário foi muito físico e cometeu muitas faltas. Não foi um jogo bem disputado; houve faltas táticas de ambos os lados — iniciou.

Alexander Medina aplaude Estudiantes no confronto com o Flamengo, pela Libertadores
Alexander Medina aplaude Estudiantes no confronto com o Flamengo, pela Libertadores (Foto: Juan Mabromata/AFP)

— E eles não receberam alguns cartões que deveriam ter recebido. Mas estamos em uma semifinal da Copa Libertadores; ninguém vai nos dar nada de graça. Faltam 90 minutos para a classificação. Mas, no geral, estou satisfeito porque não tivemos nenhum dia fácil — completou.

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Flamengo e Estudiantes decidem vaga no Maracanã

Flamengo e Estudiantes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Quem vencer garante vaga na decisão continental. Em caso de novo empate, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis.

Do outro lado da chave, Palmeiras e Fluminense disputam a outra vaga na final. No jogo de ida, o Palmeiras venceu por 2 a 1, no Maracanã, e leva a vantagem para a partida de volta.

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