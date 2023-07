Reecontro no Santos em 2019



O reencontro no ambiente profissional aconteceu justamente no Brasil. No fim de 2018, quando aceitou a proposta do Santos, Sampaoli convidou Pablo Fernández para fazer parte de sua comissão técnica. Junto dele, também chegou o preparador Marcos Fernández, filho de Pablo.



Desde então, ficaram inseparáveis: onde Sampaoli ia, Pablo ia junto. Foi assim no Atlético-MG, Olympique de Marselha (FRA) e Sevilla (ESP). A demissão do preparador físico no Flamengo interrompe esta sequência de trabalhos conjuntos.