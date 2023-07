- A agressão supostamente praticada contra o atacante Pedro, pode ser sim utilizada como argumento para rescisão do contrato de trabalho sem multa para o atacante. Além do mais, até com pagamento de multa a favor dele, pela cláusula compensatória desportiva prevista na Lei Pelé. O artigo 483 alínea F da CLT prevê como causa da rescisão por culpa do empregador, a prática de agressão salvo por legítima defesa. O membro da comissão técnica é um preposto do clube. Essa agressão física pode ser considerada como justa causa para que o Pedro rescinda o contrato com o Flamengo por culpa do empregador - disse o advogado.