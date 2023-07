As conversas com o Crystal Palace aconteciam desde o primeiro semestre. O Flamengo trabalhava com um valor mínimo de € 25 milhões para liberar Matheus França. Cria do Fla, o jovem é um sonho antigo de John Textor, um dos sócios do Crystal Palace.



Cabe destacar que, além da proposta do Crystal Palace, o Chelsea também manifestou interesse em Matheus França. Os Blues, no entanto, planejavam emprestar o atleta ao Strasbourg, da França, nesta primeira temporada.



Matheus França estreou na equipe principal do Flamengo em 2021, quando tinha 17 anos. Ele deixa o clube com 53 partidas disputadas e nove gols marcados. O último foi na vitória sobre o Bahia por 3 a 2, em Salvador, no dia 13 de maio.