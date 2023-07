Pablo Fernández não faz mais parte da comissão técnica do Flamengo. Como já era esperado, o clube decidiu demitir o preparador físico que agrediu Pedro com um soco no rosto após a vitória por 2 a 1 no Atlético-MG.



O argentino foi comunicado da decisão no começo da noite deste domingo. A informação foi publicada pelo site "ge" e confirmada pelo Lance!.



