Alex Sandro será novo reforço do Flamengo para a temporada

Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 09:24 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 26/08/2024 - 11:00

Alex Sandro está de volta ao Brasil. O lateral-esquerdo acertou com o Flamengo neste domingo (25), e é o segundo reforço do clube nessa janela de transferência. O jogador de 33 anos terá contrato válido até dezembro de 2026, e a oficialização deve ocorrer nas próximas horas. A informação foi compartilhada pelo "ge".

O Flamengo e o jogador já acertaram todos os termos e cláusulas válidas do contrato. No entanto, mais informações ainda não foram divulgadas, assim como o anúncio oficial do clube Rubro-Negro.

Com o Juventus desde 2015, Alex Sandro não renovou com o clube italiano para a temporada, e estava livre no mercado da bola. O jogador, para não perder a forma, está treinando do clube Portimonense, em Portugal.

Formado nas categorias de base do Athletico-PR, Alex chegou a ser emprestado ao Deportivo Maldonado, do Uruguai, antes do próximo passo: o memorável Santos de 2010-11, ao lado de nomes como Neymar e Ganso. Seu desempenho chamou a atenção de clubes da Europa, e após a conquista da Libertadores pelo Peixe, foi vendido ao Porto por quase 10 milhões de euros.

Após quatro anos de sucesso no Dragão, o lateral foi para a Juventus pelo triplo do preço, e viveu grandes momentos, participando de 12 conquistas de troféu com a Velha Senhora em nove anos de trajetória. Com a Seleção Brasileira, o defensor recebeu oportunidades, principalmente com Tite, e fez 40 jogos, contribuindo com dois gols.

Alex Sandro será novo reforço do Flamengo na temporada (Foto: AFP)

Alex Sandro chega como grande opção para substituir Matías Viña, que não joga mais na temporada por causa de lesão, e será o segundo reforço do Flamengo na janela de transferência. O primeiro reforço foi Michael, que estreou neste domingo (25) contra o Bragantino, com o gol que abriu o placar na vitória rubro-negra.