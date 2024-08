Em três competições, Zubeldía exalta elenco do São Paulo: ‘Fome de triunfar’

(Photo by DANTE FERNANDEZ / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 08:33 • São Paulo (SP)

A vitória por 2 a 1 sobre o Vitória, com time misto, colocou o São Paulo na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, em casa, a equipe inicia as quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG. Em setembro, disputará as quartas da Libertadores, contra o Botafogo. Para o técnico Luis Zubeldía, a explicação para a competitividade do Tricolor está na montagem do elenco.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- Temos um plantel que foi armado de maneira pensada, profissional, com jogadores dentro de um perfil. O perfil de jogador que eles (dirigentes do clube) buscavam era o que tivesse fome de triunfar, que não estivesse acomodado. Mesmo os jogadores de mais nome do nosso elenco, como Rafinha, Lucas e Calleri, não são acomodados - disse o treinador argentino, que tem 18 vitórias, oito empates e somente cinco derrotas em cerca de quatro meses de clube.

- É mais fácil contratar com dinheiro. O mais difícil é contratar jogadores esperando o momento, esperando oportunidades, e fazer com que esses jogadores estejam em um hábitat ideal para desenvolver suas virtudes. São os casos de Sabino, Erick, Ferraresi, que hoje foi lateral em um nível espetacular pela direita, Michel Araujo, espetacular como lateral-esquerdo… São jogadores que não estavam com espaço em outros lugares - continuou o treinador.

+ Quem é William Gomes? Joia da base do São Paulo fala sobre suas características e ambições

A capacidade de atuar em mais de uma posição é outro fator exaltado por Zubeldía. Os dois laterais da partida contra o Vitória, Ferraresi e Michel Araujo, são respectivamente zagueiro e meio-campista de origem.

- O clube buscou jogadores que jogam em mais de uma posição. Ou jogadores que a equipe não tinha ano passado, em termos de característica, como Ferreira e Erick. Ou André, com característica diferente de Calleri. Ou Sabino, um canhoto, que era necessário após a saída de Beraldo… O Ferraresi pode jogar de zagueiro e pela direita. O Ruan pode jogar de zagueiro, lateral e volante. Tudo isso tem a ver não com a minha função, mas com a função dos dirigentes. Está saindo tudo muito bem, e não de agora, mas desde etapas anteriores. O projeto é este, e eu tenho que me adaptar a ele - completou Zubeldía.