O jornalista Mauro Cezar Pereira realizou uma critica pontual sobre a nova gestão do Flamengo, sob o comando de Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Através de uma publicação nas redes sociais, ele cobrou uma promessa proposta pelo atual presidente do clube durante o período eleitoral.

De acordo com a apuração do portal "Flazoeiro", o novo mandatário do Rubro-Negro já demitiu 27 funcionários das categorias de base desde a posse. A ação vai contra as promessa de Bap de não protagonizar uma demissão em massa após a vitória nas eleições.

- Em campanha, o Luiz Eduardo Baptista, o Bap, prometeu que não faria demissões generalizadas se eleito. Contudo, essa não é a primeira leva com dezenas de profissionais dispensados na nova gestão. Já questionei o presidente do Flamengo sobre o tema, para o caso de ele desejar explicar a mudança de opinião aos rubro-negros - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Esse é o papel do jornalista quando um candidato promete algo e age de outra forma: cobrar. E nem estamos entrando no mérito da justiça ou injustiça das demissões. Afinal, cabe ao presidente do clube justificar aos torcedores, se achar que deve, claro - concluiu.

Bap na presidência do Flamengo

O ano de 2025 marca um novo ciclo dentro do Flamengo. Após seis anos de gestão do presidente Rodolfo Landim, o clube inicia uma nova fase sob o comando do novo mandatário eleito no pleito do ano passado, Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

Em um mês de trabalho, o Rubro-Negro já passou por mudanças notáveis internas. Além da promoção de demissões nas categorias de bases, cargos nobres dentro do clube também sofreram mudança. A principal foi a chegada do português José Boto, como o novo vice-presidente de futebol. Ele substitui o antigo resposável Marcos Braz.

Com críticas e elogios, Bap passa pelo seu primeiro mês de mandato no Flamengo. O elenco principal do futebol se encontra atualmente em Orlando, nos Estados Unidos. Lá, a equipe disputa o torneio FC Series e se prepara sob o comando do técnico Filipe Luís para a temporada de 2025.