Madureira não vence Flamengo há quase 20 anos; veja odds para a partida

Madureira e Flamengo se encontram pela segunda rodada do Campeonato Carioca. A partida acontece nesta quinta-feira, 16/01, às 18h30, em Campina Grande, na Paraíba.

Visitar a Betano >>

Dois clubes tradicionais do futebol carioca, Madureira e Flamengo já se enfrentaram 130 vezes na história. No entanto, um fato chama a atenção no retrospecto do confronto: o rubro negro não perde para o rival há quase 20 anos.

A última vez que o Madureira venceu o Flamengo foi no Campeonato Carioca de 2007. Na ocasião, o time do subúrbio carioca chegou à final da Taça Guanabara e venceu o rubro negro por 0-1 no jogo de ida. No entanto, a goleada por 4-1 no jogo de volta deu o título ao Flamengo.

Veja como ativar o código de afiliado Betnacional.

Madureira x Flamengo: odds para a partida

Portanto, será que o Flamengo irá manter a hegemonia de 18 anos ou o time comandado por Daniel Neri irá romper a escrita?

Segundo as casas de apostas, o favorito para vencer o confronto é o rubro negro. No entanto, podemos dizer que a diferença entre as odds não é tão discrepante. Confira as cotações abaixo:

Vitória do Madureira

3.40 na Betano

3.70 na Betnacional

Empate

3.15 na Betano

3.24 na Betnacional

Vitória do Flamengo

2.12 na Betano

2.04 na Betnacional

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 16 de janeiro de 2025 às 10 horas.

Confira quais são os melhores apps de apostas para fazer seus palpites através do celular ou tablet.

Ambos marcam

Apesar da disparidade entre os times de Madureira e Flamengo, a probabilidade é de um confronto acirrado. Isso porque o elenco principal do rubro negro está na Flórida, focado na pré-temporada.

Na primeira rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo perdeu para o Boa Vista por 1-2.

Portanto, vale arriscar em um mercado como “ambos marcam - sim”. A odd para este palpite na Betano é 1.90. Já na Betnacional, a cotação é 1.91.

Ir para a Betnacional >>