Após mais de três décadas dando voz às emoções do futebol brasileiro, o narrador João Guilherme vive uma nova fase profissional: agora integrante da FlamengoTV. A imersão diária em um dos maiores clubes do país, segundo ele, trouxe uma nova perspectiva, mais intensa e real, do universo que sempre narrou com paixão. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o comunicador detalhou como está sendo essa nova experiência na carreira. Assista ao trecho acima.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- É completamente diferente, eu posso dizer em um mês e meio que eu não conhecia o Flamengo. Eu conhecia de fora, que é o que a maioria conhece. Quando você entra no Flamengo, que você passa a viver o clube, e hoje eu sou parte integrante, é uma sensação muito diferente, muito forte e realmente é uma loucura, é uma cobrança do tamanho do clube - revelou João.

Agora, funcionário do Flamengo, João Guilherme se vê em um novo papel: o de viver o cotidiano rubro-negro com acesso, sensibilidade e conhecimento que poucos têm. Essa transição marca uma nova fase em sua carreira, mais próxima do torcedor, mais imersa no universo que sempre narrou com paixão.

continua após a publicidade

➡️Arrascaeta fala sobre a temporada do Flamengo: ‘Cada jogo é uma final’

- Quando você ganha, é o melhor do mundo. Quando perde, está tudo errado. Então, o Flamengo é muito intenso, as coisas acontecem várias vezes ao longo do dia, várias situações. Você estando dentro do clube, sendo um deles, você consegue captar e sentir isso muito mais. Antes eu era alguém que falava do Flamengo, mas estava fora, e agora não, eu estou dentro do clube, vivendo o Flamengo. E acho que hoje eu tenho muito mais base pra falar, estou começando a conhecer coisas que realmente muitas pessoas não conhecem do clube - encerrou.

Assista à entrevista completa com João Guilherme abaixo.

Carreira de João Guilherme

João Guilherme possui mais de 35 anos de carreira. Iniciou no rádio e passou por diversas emissoras como Tupi, Tamoio, Gazeta e Manchete. Foi trabalhar na televisão pela primeira vez no 'SporTV', onde trabalhou por 14 anos, e depois no Fox Sports/ESPN, onde se destacou e ganhou notoriedade. De lá, se transferiu para o canal de streaming Paramount+, onde permaneceu até o fim de 2024. O narrador participou da cobertura de sete Copas do Mundo, cinco Olimpíadas e diversas finais de Libertadores.

continua após a publicidade

➡️Rossi agradece apoio da torcida do Flamengo e foca em jogo decisivo pela Libertadores

Ida para a FlamengoTV

João Guilherme acertou a ida para o Flamengo no começo de janeiro e de lá pra cá vem participando de transmissões pré-jogo, é apresentador do 'MengoCast' (podcast semanal com convidados diferentes) e é o responsável por narrar as partidas do clube carioca no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores.

João Guilherme atualmente trabalha na FlamengoTV (Foto: Lance!)

Confira a entrevista completa no YouTube do Lance!