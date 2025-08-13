menu hamburguer
Flamengo

Libertadores: Filipe Luís define Flamengo sem Arrascaeta para enfrentar o Internacional

A bola rola às 21h30 (de Brasília) no Maracanã

imagem cameraEscudos de Flamengo e Internacional no telão do Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/08/2025
20:01
O Flamengo está definido para a partida contra o Internacional na noite desta quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. No Maracanã, o técnico Filipe Luís optou pela escalação de Luiz Araújo no lugar de Arrascaeta, suspenso para esse confronto. Pedro começa no banco.

➡️ Inspirado em 2019, Flamengo enfrenta o Internacional com Maracanã lotado na Libertadores

O Rubro-Negro entra em campo com: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Jorginho e Luiz Araújo; Plata, Bruno Henrique e Samuel Lino.

O confronto do Flamengo com o Internacional marcará a estreia de cinco jogadores na Libertadores: Carrascal, Saúl, Emerson Royal, Samuel Lino e Jorginho. Desses, Saúl e Carrascal ficam entre os reservas.

Desfalques no Flamengo

Danilo, em fase final de recuperação de lesão na coxa direita, De La Cruz, que cumpre trabalho individualizado, e Erick Pulgar, que se recupera de cirurgia no pé direito, não ficam à disposição de Filipe Luis. Michael, por opção técnica, também não joga.

Escalação do Internacional

O técnico Roger Machado escalou o Internacional com: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias.

Casa cheia no Maracanã

O Maracanã contará com grande festa para o jogo da Libertadores. Todos os ingressos foram vendidos antecipadamente.

Após o confronto desta quarta-feira, Rubro-Negro e Colorado voltam a se enfrentam no dia 20 de agosto, no mesmo horário, em Porto Alegre, no Beira-Rio. Entre os jogos da Libertadores, as equipes entram em campo no domingo, pelo Brasileirão, também em solo gaúcho.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X INTERNACIONAL
JOGO DE IDA DAS OITAVAS DE FINAL - LIBERTADORES
🗓️ Data e horário: quarta-feira, dia 13 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Transmissão: TV Globo, ESPN e Disney+
🟨 Árbitro: Dario Herrera (ARG)
🚩 Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)
🏁 VAR: Hernán Mastrángelo (ARG)

BRASILEIRO A 2025, FLAMENGO X INTERNACIONAL
Flamengo x Internacional no Maracanã (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real

