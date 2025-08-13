Libertadores: Filipe Luís define Flamengo sem Arrascaeta para enfrentar o Internacional
A bola rola às 21h30 (de Brasília) no Maracanã
O Flamengo está definido para a partida contra o Internacional na noite desta quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. No Maracanã, o técnico Filipe Luís optou pela escalação de Luiz Araújo no lugar de Arrascaeta, suspenso para esse confronto. Pedro começa no banco.
➡️ Inspirado em 2019, Flamengo enfrenta o Internacional com Maracanã lotado na Libertadores
O Rubro-Negro entra em campo com: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Jorginho e Luiz Araújo; Plata, Bruno Henrique e Samuel Lino.
O confronto do Flamengo com o Internacional marcará a estreia de cinco jogadores na Libertadores: Carrascal, Saúl, Emerson Royal, Samuel Lino e Jorginho. Desses, Saúl e Carrascal ficam entre os reservas.
Desfalques no Flamengo
Danilo, em fase final de recuperação de lesão na coxa direita, De La Cruz, que cumpre trabalho individualizado, e Erick Pulgar, que se recupera de cirurgia no pé direito, não ficam à disposição de Filipe Luis. Michael, por opção técnica, também não joga.
Escalação do Internacional
O técnico Roger Machado escalou o Internacional com: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias.
Casa cheia no Maracanã
O Maracanã contará com grande festa para o jogo da Libertadores. Todos os ingressos foram vendidos antecipadamente.
Após o confronto desta quarta-feira, Rubro-Negro e Colorado voltam a se enfrentam no dia 20 de agosto, no mesmo horário, em Porto Alegre, no Beira-Rio. Entre os jogos da Libertadores, as equipes entram em campo no domingo, pelo Brasileirão, também em solo gaúcho.
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X INTERNACIONAL
JOGO DE IDA DAS OITAVAS DE FINAL - LIBERTADORES
🗓️ Data e horário: quarta-feira, dia 13 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Transmissão: TV Globo, ESPN e Disney+
🟨 Árbitro: Dario Herrera (ARG)
🚩 Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)
🏁 VAR: Hernán Mastrángelo (ARG)
