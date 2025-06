AeroFla ao vivo: assista ao embarque do Flamengo para o Mundial

O Flamengo embarca nesta quarta-feira (11) para os Estados Unidos, onde vai disputar o Mundial de Clubes da Fifa. Milhares de rubro-negros acompanham a delegação rubro-negra no "AeroFla". Assista ao vivo no player acima.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Flamengo embarca para o Mundial nesta quarta-feira (11) (Foto: Reprodução/FlamengoTV)

Lista de relacionados do Flamengo para o Mundial

1 - Rossi

2 - Varela

3 - Léo Ortiz

4 - Léo Pereira

5 - Pulgar

6 - Ayrton Lucas

7 - Luiz Araújo

8 - Gerson

9 - Pedro

10 - Arrascaeta

11 - Everton Cebolinha

13 - Danilo

17 - Viña

18 - De la Cruz

19 - Lorran

20 - Matheus Gonçalves

21 - Jorginho

23 - Juninho

25 - Matheus Cunha

26 - Alex Sandro

27 - Bruno Henrique

29 - Allan

20 - Michael

33 - Cleiton

43 - Wesley

47 - Guilherme Gomes

49 - Dyogo Alves

50 - Plata

51 - Daniel Sales

52 - Evertton Araújo

56 - Pablo Lucio

58 - Leo Nannetti

61 - João Victor

64 - Wallace Yan

79 - Joshua

Estreia do Flamengo no Mundial

O Mengão embarca para a disputa do Mundial nesta quarta-feira (11). A base do clube será em Atlantic City, em Nova Jersey, até o início da fase de grupos. A estreia da equipe de Filipe Luiz no torneio está marcada para a próxima segunda-feira (16), às 22h (de Brasília), contra o Espérance, da Tunísia, na Filadélfia.

continua após a publicidade

Flamengo e o time tunisiano estão no Grupo D do Mundial de Clubes, que conta ainda com Chelsea, da Inglaterra, e Los Angeles FC, dos Estados Unidos.

Após a partida contra o Espérance, o Flamengo enfrentará o Chelsea na segunda rodada, na sexta-feira (20). O fechamento da fase de grupos para O Rubro-Negro será na terça seguinte (24), frente ao Los Angeles FC.

continua após a publicidade

➡️ Estádio da estreia do Flamengo no Mundial passa por últimos ajustes