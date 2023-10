A confusão se iniciou com a demissão de Oswaldo de Oliveira, irmão de Waldemar. Sem muitas opções para o cargo e com pouco dinheiro para contratar um técnico da 'elite' do futebol brasileiro, o Flamengo optou por oficializar Waldemar como novo treinador. Ele era visto como a pessoa ideal, dentro do cenário possível da época, para dar continuidade ao trabalho. O Fla também entendia que o então auxiliar merecia a oportunidade de mostrar sua capacidade.