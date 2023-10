– Se eu for o único contra o racismo, o sistema vai me esmagar com facilidade. Quando estamos todos juntos, quando pessoas importantes abordam o assunto, como o presidente do Brasil, o presidente da UEFA, como Mbappé, Neymar... grandes jogadores como Rio Ferdinand, que sempre me escreve e está comigo nessa luta, isso necessariamente tem mais peso. Eu quero simplesmente estar tranquilo para jogar e saber que não vou ser insultado em campo porque sou preto. Não creio em um mundo sem racistas, mas eles devem virar minoria. As próximas gerações não podem pensar que é normal ser assim -, comentou.