O Flamengo anunciou a contratação de Tite na segunda-feira (9), e o técnico já iniciou os trabalhos no Ninho do Urubu. Com a mudança no comando, o ambiente interno do Rubro-Negro está mais leve, e jogadores estão com a esperança renovada. Nesse cenário, o Fla é capaz de alcançar o Botafogo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro?