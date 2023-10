Com contrato até dezembro de 2024, o objetivo principal do novo comandante este ano é classificar o Flamengo para a próxima Libertadores e replanejar o futebol do clube para o ano que vem. Escolhido para suceder Jorge Sampaoli, Tite é o terceiro técnico do Rubro-Negro em 2023 e o décimo treinador da atual gestão, desde 2019.