Matheus Bachi analisa importância da colaboração entre os setores do Cruzeiro

Em seu terceiro jogo na temporada, o Cruzeiro conseguiu um resultado elástico que tem tudo para empolgar a equipe para uma sequência importante. Na vitória por 5 a 0 contra o Uberlândia, além do brilho das estrelas Kaio Jorge e Matheus Pereira, a Raposa contou também com a criatividade de jogadores defensivos como Lucas Romero e Jonathan Jesus.

Após a partida, o auxiliar técnico Matheus Bachi comentou sobre a importância de os jogadores de defesa ajudarem no setor criativo da equipe.

– Vão ter jogos que vamos precisar que os homens da frente façam diferença atrás, e vice-versa. Não podemos separar em quem ataca e defende. Esse grupo é muito unido nesse sentido. Só estamos aqui para potencializar todos eles, em todos os lados do campo – analisou o profissional.

Além disso, Matheus Bachi também destacou a importância de dar seguimento ao trabalho que vinha sendo feito no Cruzeiro em 2025. Tite também fez análise neste sentido.

Tite e Matheus Bachi (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

– É uma valorização de um grupo e um trabalho que vem sendo feito. Não somos nós que chegamos agora que vamos fazer mudanças em algo que vinha sendo construído. Acho que estamos aqui para agregar, continuar construindo o que foi feito ano passado, agregando peças. Mas todos os atletas têm que ser valorizados – comentou.

Goleada do Cruzeiro para cima do Uberlândia

O Cruzeiro mostrou sua superioridade no confronto desde o início da partida. Com calma e pressão alta, a Raposa abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo e ainda amarelou a zaga alviverde. Os gols foram marcados por Kaio Jorge e Christian.

Na segunda etapa, Wanderson finalmente marcou um gol pelo Cabuloso, fazendo até mesmo Cássio e Tite atravessarem o campo para comemorar. Instantes depois, Lucas Romero fez o seu em bela jogada de Matheus Pereira. Brincando na reta final, a equipe celeste fez o quinto com Christian.