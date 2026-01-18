Cruzeiro vence o Guanabara e está na semifinal da Copinha
Raposa faz 3 a 0 no adversário e vai enfrentar o Grêmio na próxima fase do mata-mata
- Matéria
- Mais Notícias
O Cruzeiro cravou sua vaga na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite deste domingo (18), o time mineiro venceu o Guanabara City, por 3 a 0, em São Carlos, e agora vai enfrentar o Grêmio na próxima fase da Copinha. Os gols do duelo foram marcados por Kaiquy Luiz, Rhuan Gabriel e Fernando.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Como foi o jogo?
O Cruzeiro foi superior ao adversário desde os primeiros minutos da partida, quando Rhuan Gabriel cobrou a falta muito forte no canto esquerdo e obrigou o goleiro Samuel a espalmar, aos 3 minutos de duelo. Aos 13, Baptistella recebeu a bola na entrada da grande área, girou e finalizou, mas mandou por cima.
Aos 18, no entanto, de tanto pressionar, a bola entrou e tirou o marcador do zero, em São Carlos. Em cobrança de escanteio, o cruzamento chegou fechado e ninguém encostou na bola. Kaiquy Luiz, bem posicionado na pequena áreea, conseguiu chutar e mandar para o fundo das redes.
O Guanabara City, na metade da primeira etapa, conseguiu ficar com mais a posse da bola, mas ainda assim não conseguia contruir grandes jogadas e pecava na criatividade. Aos 40, Baptistella recebeu na entrada da área, girou e chutou, mas mandou à direita do gol.
Aos 46, o Guanabara City conseguiu sua melhor chance do jogo, quando Mateus Bahia recebeu muito perto do gol após bate e rebate na área. O jogador chutou, mas Kelvin se jogou para bloquear o chute!
Na etapa complementar, a Raposa se mostrou disposta a matar o jogo o mais rápido possível para carimbar a classificação. E não demorou para mandar mais uma bola para as redes. Aos 8, Rhuan Gabriel recebeu passe entre as linhas de defesa adversária antes de finalizar. O chute forte acertou o canto esquerdo do gol, enquanto Samuel não alcançou.
Aos 25, para dar números finais ao jogo e garantir a vaga na semifinal, Fernando fez o terceiro da Raposa. O jogador recebeu passe em velocidade e invadiu a área. Na sequência, ficou cara a cara com Samuel e tirou do goleiro para fechar o marcador.
✅Ficha técnica
CRUZEIRO 3 X 0 GUANABARA CITY
QUARTAS DE FINAL DA COPINHA
📍 Local: Estádio Professor Luis Augusto de Oliveira, em São Carlos (SP)
🥅 Gols: Kaiquy Luiz (18'/1°T) (1x0), Rhuan Gabriel (8'/2°T) (2x0), Fernando (25'/2°T) (3x0)
🟨 Cartões amarelos: Eduardo Pape e Rayan (CRU); Charles, Tiginga e Leonardo Diniz (GUA)
🟥 Cartões vermelhos: -
⚽ESCALAÇÕES
CRUZEIRO: Vitor Lamounier, Nícolas, Kaiquy Luiz, Kelvim, William, Murillo, Eduardo Pape, Rhuan Gabriel, Rayan, Baptistella, Fernando. (Técnico: Mairon César)
GUANABARA CITY: Samuel, Caleb, Charles, Morais, Gabriel F., Riquelme, Thiago, Araújo, Jeferson, Matheus Bahia, Catatau. (Técnico: Leonardo Diniz)
+ Aposte nas partidas do Campeonato Paulista!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias