Wanderson comemora gol pelo Cruzeiro: 'Vai ficar marcado'

Grande personagem da goleada por 5 a 0 do Cruzeiro sobre o Uberlândia no último sábado (17), o atacante Wanderson comemorou seu primeiro gol pela Raposa. O jogador destacou que o momento vai ficar marcado para sempre em sua memória.

– É algo que vai ficar marcado. Principalmente o primeiro gol a gente nunca esquece. Fico feliz de receber esse carinho. Sempre apoiei meus companheiros. Tento sempre colocar eles para cima, sei que vou precisar deles bem dentro de campo. Espero poder ajudar ainda mais com gols – disse o jogador na zona mista.

Wanderson ainda comentou sobre a comemoração do gol com os companheiros. Cássio deixou sua área para festejar e Tite saiu de sua área técnica para abraçar o jogador.

Wanderson marcou seu primeiro gol pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– Na hora nem lembro o que ele falou, só abracei todo mundo. Vi até o Cássio, ele deve ter tido dificuldade para voltar para o gol. Fiquei muito feliz pelo carinho, espero poder retribuir e ajudar muito mais – comentou.

Goleada do Cruzeiro para cima do Uberlândia

O Cruzeiro mostrou sua superioridade no confronto desde o início da partida. Com calma e pressão alta, a Raposa abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo e ainda amarelou a zaga alviverde. Os gols foram marcados por Kaio Jorge e Christian.

Na segunda etapa, Wanderson finalmente marcou um gol pelo Cabuloso, fazendo até mesmo Cássio e Tite atravessarem o campo para comemorar. Instantes depois, Lucas Romero fez o seu em bela jogada de Matheus Pereira. Brincando na reta final, a equipe celeste fez o quinto com Christian.