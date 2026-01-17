Guanabara City x Cruzeiro: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copinha
A equipe mineira está com 100% de aproveitamento na competição
Depois de bater o Santos na última sexta-feira (16), o Cruzeiro irá decidir uma vaga nas semifinais da Copinha neste domingo (18). A equipe comandada por Mairon César enfrentará o Guanabara City, de Goiás, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Professor Luis Augusto de Oliveira, em São Carlos.
Os mineiros bateram o Peixe nas oitavas de final por 3 a 1. Antes, haviam passado pela Ponte Preta, por 3 a 0, na terceira fase, e pelo Meia-Noite na segunda fase, com uma vitória por 3 a 1.
Na primeira fase, o Cruzeiro bateu Esporte de Patos, Francana e Barra-SC. Sendo assim, a Raposa chega às quartas de final com 100% de aproveitamento e apenas dois gols sofridos.
Do outro lado, a equipe goiana vem de duas decisões por pênaltis, eliminando Atlético-PI, nas oitavas de final, e Botafogo-SP na terceira fase. Antes, bateram o Tuna Luso na segunda fase por 1 a 0.
Ficha Técnica:
🏆GUANABARA CITY X CRUZEIRO - QUARTAS DE FINAL
📍Estádio: Estádio Professor Luis Augusto de Oliveira
⏰Horário: 18H30 (de Brasília)
📺Onde assistir: Cazé TV (streaming)
Jogos da Raposa na Copinha:
- 1ª rodada - Cruzeiro 3 x 0 Barra-SC - sábado (3) - 21h30 (de Brasília) - Franca
- 2ª rodada - Esporte de Patos 0 x 1 Cruzeiro - terça-feira (6) - 20h30 (de Brasília) - Franca
- 3ª rodada - Francana 0 x 1 Cruzeiro - sexta-feira (9) - 21h30 (de Brasília) - Franca
- Segunda fase - Meia Noite 1 x 3 Cruzeiro - segunda-feira (12) - Patrocínio Paulista
- Terceira fase - Cruzeiro x Ponte Preta - quarta-feira (14) - Franca
- Oitavas de final - Cruzeiro 3 x 1 Santos - sexta-feira (16) - São Carlos
- Quartas de final - Guanabara City x Cruzeiro - domingo (18) - São Carlos
Confira a lista de relacionados:
- Goleiros: Diogo; Marcelo, Ricardo, Vitor Lamounier
- Zagueiros: Bruno Alves, João Cervi, Kaiquy Luiz, Kelvin, Luiz Índio, Vitão
- Laterais: Gustavinho, Ivanilson, Nicolas, William
- Meio-campistas: Akiles, Alessandro, André, Baptistella, Dayvinho, Eduardo Pape, Felipe Morais, Murilo Rhikman, Rhuan Gabriel
- Atacantes: Fernando, Gustavo Zago, Kaique Kenji, Miguel, Pablo, Pietro, Rayan
Tudo sobre
