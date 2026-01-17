menu hamburguer
Cruzeiro

Guanabara City x Cruzeiro: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copinha

A equipe mineira está com 100% de aproveitamento na competição

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 17/01/2026
18:14
Guanabara x Cruzeiro (Foto: Arte Lance!)
imagem cameraGuanabara x Cruzeiro (Foto: Arte Lance!)
Depois de bater o Santos na última sexta-feira (16), o Cruzeiro irá decidir uma vaga nas semifinais da Copinha neste domingo (18). A equipe comandada por Mairon César enfrentará o Guanabara City, de Goiás, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Professor Luis Augusto de Oliveira, em São Carlos.

Os mineiros bateram o Peixe nas oitavas de final por 3 a 1. Antes, haviam passado pela Ponte Preta, por 3 a 0, na terceira fase, e pelo Meia-Noite na segunda fase, com uma vitória por 3 a 1.

Cruzeiro x Santos (Jefferson de Paula/Cruzeiro)
Cruzeiro x Santos (Foto: Jefferson de Paula/Cruzeiro)

Na primeira fase, o Cruzeiro bateu Esporte de Patos, Francana e Barra-SC. Sendo assim, a Raposa chega às quartas de final com 100% de aproveitamento e apenas dois gols sofridos.

Do outro lado, a equipe goiana vem de duas decisões por pênaltis, eliminando Atlético-PI, nas oitavas de final, e Botafogo-SP na terceira fase. Antes, bateram o Tuna Luso na segunda fase por 1 a 0.

  1. Emoção até o fim! Cruzeiro vence Santos e vai às quartas de final da Copinha
  2. Cruzeiro vence a Ponte Preta e avança às oitavas de final
  3. Cruzeiro bate o Meia-Noite e avança na Copinha

Ficha Técnica:

🏆GUANABARA CITY X CRUZEIRO - QUARTAS DE FINAL
📍Estádio: Estádio Professor Luis Augusto de Oliveira
Horário: 18H30 (de Brasília)
📺Onde assistir: Cazé TV (streaming)

Jogos da Raposa na Copinha:

  • 1ª rodada - Cruzeiro 3 x 0 Barra-SC - sábado (3) - 21h30 (de Brasília) - Franca
  • 2ª rodada - Esporte de Patos 0 x 1 Cruzeiro - terça-feira (6) - 20h30 (de Brasília) - Franca
  • 3ª rodada - Francana 0 x 1 Cruzeiro - sexta-feira (9) - 21h30 (de Brasília) - Franca
  • Segunda fase - Meia Noite 1 x 3 Cruzeiro - segunda-feira (12) - Patrocínio Paulista
  • Terceira fase - Cruzeiro x Ponte Preta - quarta-feira (14) - Franca
  • Oitavas de final - Cruzeiro 3 x 1 Santos - sexta-feira (16) - São Carlos
  • Quartas de final - Guanabara City x Cruzeiro - domingo (18) - São Carlos

Confira a lista de relacionados:

  1. Goleiros: Diogo; Marcelo, Ricardo, Vitor Lamounier
  2. Zagueiros: Bruno Alves, João Cervi, Kaiquy Luiz, Kelvin, Luiz Índio, Vitão
  3. Laterais: Gustavinho, Ivanilson, Nicolas, William
  4. Meio-campistas: Akiles, Alessandro, André, Baptistella, Dayvinho, Eduardo Pape, Felipe Morais, Murilo Rhikman, Rhuan Gabriel
  5. Atacantes: Fernando, Gustavo Zago, Kaique Kenji, Miguel, Pablo, Pietro, Rayan

