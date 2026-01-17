menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Spindel revela que Cruzeiro tem recebido consultas por Walace

O jogador tem recebido sondagens de equipes brasileiras e do exterior

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 17/01/2026
22:30
Walace (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
imagem cameraWalace (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Após a vitória do Cruzeiro por 5 a 0 contra o Uberlândia na noite deste sábado (17), o técnico Tite foi questionado na coletiva de imprensa sobre o motivo da ausência de Walace no jogo. O técnico então passou a palavra para o executivo de futebol da equipe, Bruno Spindel.

O dirigente explicou aos jornalistas que o atleta vem recebido consultas de equipes do Brasil e do exterior e por conta disso não esteve no Mineirão.

Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

– Walace é um atleta de uma grandeza renome, campeão olímpico, de muito sucesso na Europa, na Udinese, na Alemanha, e a gente tem tido uma série de consultas de clubes brasileiros e de fora do país, de vários países. A gente está analisando essas situações, e por esse motivo que ele não foi relacionado – afirmou Spindel.

Brunno Spindel (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Brunno Spindel (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Walace foi contratado pelo Cruzeiro no meio de 2024, em negociação com a Udinese, da Itália. O volante tem contrato até o fim de 2028. Entretanto, desde sua chegada, o meio-campista nunca cravou seu lugar no time.

Até hoje, ele disputou 45 partidas oficiais, sendo 22 delas como titular. Nesse período, marcou apenas um gol.

  1. Torcedores do Cruzeiro provocam o Flamengo após gol de Kaio Jorge: 'Pega aí'
  2. Guanabara City x Cruzeiro: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copinha
  3. Wanderson marca pela primeira vez, e Cruzeiro atropela o Uberlândia

Goleada do Cruzeiro para cima do Uberlândia

O Cruzeiro mostrou sua superioridade no confronto desde o início da partida. Com calma e pressão alta, a Raposa abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo e ainda amarelou a zaga alviverde. Os gols foram marcados por Kaio Jorge e Christian.

Na segunda etapa, Wanderson finalmente marcou um gol pelo Cabuloso, fazendo até mesmo Cássio e Tite atravessarem o campo para comemorar. Instantes depois, Lucas Romero fez o seu em bela jogada de Matheus Pereira. Brincando na reta final, a equipe celeste fez o quinto com Christian.

