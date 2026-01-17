Spindel revela que Cruzeiro tem recebido consultas por Walace

Após a vitória do Cruzeiro por 5 a 0 contra o Uberlândia na noite deste sábado (17), o técnico Tite foi questionado na coletiva de imprensa sobre o motivo da ausência de Walace no jogo. O técnico então passou a palavra para o executivo de futebol da equipe, Bruno Spindel.

O dirigente explicou aos jornalistas que o atleta vem recebido consultas de equipes do Brasil e do exterior e por conta disso não esteve no Mineirão.

– Walace é um atleta de uma grandeza renome, campeão olímpico, de muito sucesso na Europa, na Udinese, na Alemanha, e a gente tem tido uma série de consultas de clubes brasileiros e de fora do país, de vários países. A gente está analisando essas situações, e por esse motivo que ele não foi relacionado – afirmou Spindel.

Walace foi contratado pelo Cruzeiro no meio de 2024, em negociação com a Udinese, da Itália. O volante tem contrato até o fim de 2028. Entretanto, desde sua chegada, o meio-campista nunca cravou seu lugar no time.

Até hoje, ele disputou 45 partidas oficiais, sendo 22 delas como titular. Nesse período, marcou apenas um gol.

Goleada do Cruzeiro para cima do Uberlândia

O Cruzeiro mostrou sua superioridade no confronto desde o início da partida. Com calma e pressão alta, a Raposa abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo e ainda amarelou a zaga alviverde. Os gols foram marcados por Kaio Jorge e Christian.

Na segunda etapa, Wanderson finalmente marcou um gol pelo Cabuloso, fazendo até mesmo Cássio e Tite atravessarem o campo para comemorar. Instantes depois, Lucas Romero fez o seu em bela jogada de Matheus Pereira. Brincando na reta final, a equipe celeste fez o quinto com Christian.