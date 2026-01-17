Torcedores do Cruzeiro provocam o Flamengo após gol de Kaio Jorge: 'Pega aí'

O atacante Kaio Jorge abriu o placar no confronto entre Cruzeiro e Uberlândia, neste sábado (17), no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Após o feito, torcedores do clube celeste aproveitaram o momento para provocar o Flamengo, que tentou a contratação do camisa 9 nesta janela de transferência.

O lance do gol aconteceu em uma jogada característica do jogador, que juntou explosão, velocidade e qualidade. Em um contra-ataque, Lucas Romero achou um lançamento na medida para Kaio Jorge, que ganhou da marcação e driblou o goleiro adversário antes de marcar.

Nas redes sociais, torcedores do Cruzeiro foram à loucura com a jogada do atacante. Este foi o primeiro gol do camisa 9 na temporada de 2026. O momento gerou um gancho para provocações ao Flamengo; veja abaixo:

