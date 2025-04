Retorno de atacante acirra disputa por vaga no time do Cruzeiro

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, pode ganhar mais uma opção para o ataque da equipe nos próximos jogos pelo Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. O argentino Juan Dinenno, recuperado de cirurgia no joelho direito, está treinando normalmente com os companheiros, na Toca da Raposa, nesta semana.

Com a volta de Dinenno, a disputa por vaga no ataque do Cruzeiro fica mais acirrada. No empate por 1 a 1 com o São Paulo, domingo (13), no Morumbi, Leonardo Jardim surpreendeu ao deixar Gabigol e Dudu no banco de reservas – apenas o ex-palmeirense entrou no decorrer do segundo tempo.

Os demais atacantes, Kaio Jorge, Lautaro Diaz, Wanderson e Marquinhos, vêm tendo oportunidades com o técnico Leonardo Jardim nos últimos jogos – Bolasie participou apenas da estreia no Brasileiro, contra o Mirassol (2 a 1), e, nos últimos dias, vem fazendo atividades físicas à parte na Toca da Raposa, recuperando-se de dores no joelho direito.

Atacante Dinenno está recuperado de lesão no joelho direito

Dinenno está treinando normalmente com os companheiros no Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O argentino Dinenno, de 30 anos, está afastado dos jogos do Cruzeiro desde que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, no empate por 0 a 0 com o Internacional, em 28 de agosto do ano passado, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

Contratado no início da temporada passada, Dinenno enfrentou uma série de problemas médicos em 2024. O atacante sofreu, nos meses de abril e maio, edema muscular na coxa esquerda, fraturou os ossos do nariz e precisou fazer cirurgia para corrigir uma pubalgia. Voltou a jogar em julho e no mês seguinte sofreu a contusão no joelho direito.

Com contrato até dezembro de 2026, Dinenno disputou 22 jogos e marcou oito gols com a camisa do Cruzeiro – ele foi o vice-artilheiro da equipe em 2024, atrás apenas de Matheus Pereira, que fez 11.

O último treino do Cruzeiro, antes da partida contra o Bahia, nesta quinta-feira (17), no Mineirão, às 21h30, pelo Brasileirão, será nesta quarta-feira (16) à tarde, na Toca da Raposa.