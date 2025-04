Mais um jogador do Cruzeiro anuncia que vai ser papai

O volante Lucas Romero, do Cruzeiro, anunciou nas redes sociais que será pai pela segunda vez. Em sua conta no Instagram, o argentino de 30 anos postou várias fotos ao lado da esposa, Lourdes Caceres, e da filha, Rufina, de cinco anos.

Nas imagens, o jogador do Cruzeiro aparece fazendo surpresa para Rufina e, na sequência, abraça a filha e a esposa. Na legenda da publicação, Lucas Romero agradece a Deus pela oportunidade de ser pai novamente e escreve um salmo da Bíblia.

- Nossa família cresce, e com imenso amor te esperamos. Obrigado, Deus, por esse presente de vida. ‘Deleita-te assim mesmo no Senhor, e Ele te concederá os desejos do seu coração' – postou o argentino Lucas Romero.

No início do mês, outro jogador do Cruzeiro, o meia Matheus Pereira, tornou-se pai pela primeira vez. O filho Theo nasceu no domingo (6).

Lucas Romero é o estrangeiro com mais jogos pelo Cruzeiro

Volante Lucas Romero fez gol contra o América, na semifinal do Mineiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Lucas Romero é o jogador estrangeiro com mais partidas disputadas pelo Cruzeiro. São 222 jogos com a camisa celeste, desde 2016. Na primeira passagem, até 2019, foram 152 partidas. O argentino voltou ao clube no ano passado e disputou mais 70 jogos. No total, foram cinco gols, o último deles no empate por 1 a 1 com o América, no Independência, pela semifinal do Mineiro.

O volante também deu sete assistências e conquistou quatro títulos: bicampeão da Copa do Brasil, em 2017 e 2018, e bicampeão mineiro em 2018 e 2019.

Nesta temporada, Lucas Romero se mantém titular da equipe do Cruzeiro, mesmo com as trocas de treinador. Com o técnico Leonardo Jardim, nos jogos pelo Brasileirão e pela Sul-Americana, o argentino somente não começou jogando contra o Mirassol, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Em 2025, o volante participou de 15 dos 18 jogos da equipe.

Nesta quinta-feira (17), o Cruzeiro enfrenta o Bahia, às 21h30, no Mineirão, pela quarta rodada do Brasileirão. A Raposa está em 12º lugar, com quatro pontos ganhos.