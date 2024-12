Vice-campeão, Cruzeiro disputa Copinha com equipe reformulada

Vice-campeão da edição deste ano, o Cruzeiro se prepara para a Copa São Paulo de Futebol Júnior sem a perspectiva de repetir a ótima campanha de 2024. A lista dos 30 jogadores inscritos que vão disputar a competição a partir do dia 2 ainda não foi divulgada, mas a equipe Sub-20 da Raposa passa por reformulação.

O Cruzeiro está no Grupo 13, com sede em São Carlos, e estreia contra o Real Brasília, dia 2, às 18h. Os outros jogos da primeira fase serão contra o Imperatriz, do Maranhão, dia 5, às 21h30, e diante do time da casa, dia 8, às 17h. Os dois primeiros colocados da chave se classificam para a segunda etapa.

O Cruzeiro conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior apenas uma vez, em 2007, derrotando o São Paulo nos pênaltis. Faziam parte do grupo campeão, comandado pelo técnico Enderson Moreira, o goleiro Rafael, hoje no São Paulo, o meia Guilherme, que passou por Atlético-MG e Corinthians, e o atacante Jonathas, que também defendeu o Timão e atuou muito no exterior.

Enderson Moreira era o técnico em 2007, na única conquista celeste da Copinha (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Em 2024, o Cruzeiro foi derrotado pelo Corinthians por 1 a 0, na decisão, e ficou com o vice-campeonato, sob o comando do técnico Fernando Seabra, que, no decorrer da temporada, dirigiu a equipe principal. Essa foi a terceira vez que a Raposa terminou em segundo lugar: em 1996, perdeu o título para o América-MG e, em 2002, para a Portuguesa. Antes da boa campanha deste ano, a equipe celeste vinha de desempenhos ruins, desde que perdeu a semifinal de 2016 também para o Corinthians.

Treinador celeste promete equipe competitiva na Copinha

O técnico Luciano Dias, do Cruzeiro, promete uma equipe competitiva, apesar de jovem:

- Metade do nosso grupo é de 2007, 2008. Estamos num processo de reformulação, com uma equipe bem jovem. Metade do nosso grupo é de 2007, 2008 (16 e 17 anos). Temos trabalhado bastante no dia a dia para preparar uma equipe competitiva. E colocar na cabeça dos jogadores o quanto é importante representar o Cruzeiro numa competição nacional – afirmou.

Dois jogadores mais experientes deverão fazer parte da equipe do Cruzeiro na Copinha: o volante Jhosefer (nascido em 2004) e o atacante Fernando (2005), que foram vice-campeões este ano. Ambos já atuaram pelo profissional em quatro partidas. Fernando, que esteve emprestado à Ferroviária (SP) nesta temporada, após ser afastado do grupo principal por indisciplina, estreou no ano passado, e Jhosefer, em 2022.